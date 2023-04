01:22

La fira artesana torna amb una celebració especial per la declaració de la UNESCO del repic manual de campanes com a Patrimoni Cultural Immaterial

Arriba aquest cap de setmana la Trobada de Campaners de Catalunya, una fira artesana on els tocs de campana s'escolten a tort i a dret. Per aquesta trenta-cinquena edició, a més de celebrar que la UNESCO ha declarat el repic manual com a Patrimoni Cultural Immaterial, es fa una fosa d'una campana de 80 quilograms en record a l'estil de l'edat mitjana.

Jaume León, president de la Confraria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya, explica la tècnica necessària per al toc de campana i assegura que la UNESCO ha donat una empenta al món campaner: "No és qüestió de diners, és qüestió d'imatge i de protecció d'història i cultura". | JOANA SENDRA