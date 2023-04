00:52

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, rebutja la connexió del tramvia per la Diagonal, però s'ha mostrat disposat a consultar la ciutadania si hi està d'acord o no en cas d'arribar a ser alcalde. Ho ha dit en una conferència dins del cicle 'Objectiu Barcelona' avui, on ha remarcat que ell farà campanya pel 'no'. Trias defensa que "aquests diners els necessitem per a altres coses" | Maite Boada