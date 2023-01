01:50

Tot el país clama per l'estat de la Sanitat pública, que té en peu de guerra usuaris i treballadors d'un sector essencial. Es queixen d'abandonament i falta de recursos. Urgències col·lapsades, malalts als passadissos, hores d'espera per ser atesos...

Com és la situació a l'Hospital de Bellvitge? Com ens explica el nostre company Juanfra Álvarez, quan hi ha anat hi havia menys gent que dies anteriors. El personal de l'Hospital de Bellvitge afirma que això es tracta d'una cosa puntual dins del caos habitual. Així i tot, els pacients asseguren que hi ha molt temps d'espera i passadissos col·lapsats. La situació a les urgències de Bellvitge fa temps que és crítica. Els sanitaris denuncien que estan saturats i que falten mitjans tècnics i personals.