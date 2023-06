00:57

Es tracta d'una suspensió de contracte d'un treballador i de la reducció de jornada laboral en un 75 % per a 6 empleats.

Són els primers ERTOS presentats en relació a la manca de feina provocada per la sequera, però no seran els últims. El cap de la sectorial de Laboral de JARC, Osvald Esteve, afirma que els més afectats per aquesta mesura seran segurament els treballadors fixos discontinus, però que de moment, hi ha molta incertesa perquè les darreres pluges donen esperança.

D'altra banda, els agricultors estan pendents de la reunió de la Junta del Canal d'Urgell, reunida aquest dimecres per decidir què fer amb el primer reg de supervivència dels arbres, previst per aquest mes de juny. Les darreres pluges podrien canviar la data d'aquest primer reg i endarrerir-lo | INFORMA: Joana Sendra