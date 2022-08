00:44

L'organisme ha constat que fins a 17 empreses subcontractades que han cedit 559 empleats a la multinacional en males condicions laborals.

Inspecció de Treball ha proposat una sanció de 5,8 milions d'euros a Amazon per cessió il·legal de treballadors. L'organisme ha constat que fins a 17 empreses subcontractades que han cedit 559 empleats a la multinacional en condicions laborals inferiors al que correspondria. Els empleats, a més, no comptaven amb representació legal.

Per aquests fets, inspecció de Treball proposa 3,2 milions d'euros de sanció a Amazon i 2,6 a les empreses subcontractades. No és la primera vegada que sancionen a l'empresa. Entre el 2019 i el 2021 la Generalitat ja va interposar 22 sancions per incompliment de la normativa laboral. D'aquestes, una desena també eren, precisament, per cessió il·legal de treballadors.