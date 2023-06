Identifiquen una proteïna clau per tractar millor el glioma difús

Un equip internacional estudia més de 2.000 pacients que pateixen aquest tumor al cervell avui dia incurable

L'Hospital del Mar de Barcelona forma part de l'equip internacional que ha confirmat que la proteïna I K Beta Alfa té una doble utilitat com a biomarcador en pacients amb glioma difús, un dels càncers amb més mortalitat. D'una banda, assenyala un mal pronòstic, però de l'altra, també pot ser una diana terapèutica per al tractament d'aquest càncer.

L'equip mèdic encapçalat pel doctor Lluís Espinosa, coordinador del Grup de Recerca en Mecanismes Moleculars del Càncer i de les Cèl.lules Mare, ha patentat un model amb molècules per buscar quines funcions té aquesta proteïna en les cèl.lules mare. L'objectiu és poder dissenyar noves alternatives terapèutiques en un camp on fins ara l'únic tractament passava inevitablement per la cirurgia. | ANNA BAÑERES