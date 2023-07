00:56

Barcelona ciutat tindrà aquest estiu 47 obres en marxa i 9 pavimentacions, unes obres que afectaran en gran mesura la mobilitat del transport públic i privat.

La reforma de la Meridiana, la Gran Via entre plaça Espanya i la plaça Cerdà, les obres del tramvia a la Diagonal als carrers Aragó, València i Mallorca, la pavimentació de la plaça Cinc d’Oros i diversos trams de la Ronda Litoral i de Dalt són algunes de les vies afectades aquest estiu per la reducció de carrils. Aquestes actuacions se sumen a les obres de millora de la Línia 4 de metro i l’acceleració del carril bici a Pi i Maragall. L'Ajuntament demana paciència i adverteix que "malgrat el canvi de Govern no s'atura res" i "tot continua com estava previst" | INFORMA: Maite Boada