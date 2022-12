Torna la centenària Fira de Reis de la Gran Via de Barcelona

01:11

La lectura del pregó a càrrec del pastisser Christian Escribà serveix per inaugurar la centenària Fira de Reis de la Gran Via de Barcelona.

Estarà oberta fins el 6 de gener, entre els carrers Muntaner i Rocafort, de 10 del matí a 9 de la nit. I els dissabtes i festius fins a les 10 de la nit.

La Fira, plena de regals, va començar l'any 1877 amb 18 parades de joguines i llaminadures. Actualment, ja són 239 parades per escollir diverses opcions entre joguines, artesania i regals diversos.

Una àmplia oferta on podem veure des del que buscàvem fins al que trobem per casualitat, com l'Imma que és habitual compradora de la Fira.Aquí també ens trobem amb la paradista que porta més anys, l'Araceli Rodríguez, que ven nines.

Durant els dies de la Fira els paradistes van fent les seves vendes, però tots coincideixen a dir que la jornada més especial és la nit de Reis, quan la gran via s'omple de gent fins a altes hores de la matinada per fer les darreres compres. La Cristina Ferrer ven màgia i reconeix que la nit de reis és també màgica, però esgotadora | Marga Esparza