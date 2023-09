01:26

El text és de Carlota Subirós i es va poder veure al passat Festival Grec

El clàssic de postguerra de Mercè Rodoreda pujarà a l'escenari de la sala gran del TNC en una posada en escena intimista feta des de la contemporaneïtat dirigida per Carlota Subirós. Un muntatge on es prescindeix del nom de Colometa per parlar-nos de la Natàlia, que pren tot el protagonisme encarnada per 11 actrius d'edats i perfils diversos entre altres Clara Aguilar, creant l'ambient sonor, Lurdes Barba, Màrcia Cisteró, Montse Esteve o Vicenta Ndongo.

L'espectacle s'estrena dijous vinent i estarà en cartell fins el 5 de novembre, conviurà al vestíbul del teatre amb l'exposició 'Rodoreda, mirall de llengues' sobre les 30 traduccions que s'han fet de la plaça del Diamant | INFORMA: Montse Soto