Tests d'autodiagnòstic del virus del papil·loma humà gratuïts per detectar el càncer de coll uterí

00:47

Les veïnes d'entre 30 i 65 anys del Prat de Llobregat i Viladecans poden recollir de forma gratuïta el test d'autodiagnòstic del virus del papil·loma humà per detectar el càncer de coll uterí.

La Generalitat vol consolidar el reemplaçament de les citologies per tests d'autodiagnòstic del virus del papil·loma humà com a primera prova per detectar i prevenir el càncer de coll uterí. L'objectiu és potenciar la detecció precoç d'aquesta malaltia de transmissió sexual en dones d'entre 30 i 65 anys.

Una iniciativa que ja ha començat com a prova pilot en alguns municipis com ara el Prat de Llobregat i Viladecans i que es vol consolidar i ampliar a tot el territori per la seva eficàcia. Ho explica, Laia Bruni, de l'Institut Català d'Oncologia. Gairebé 2.000 dones a Catalunya s'han fet ja aquests tests d'autodiagnòstic que han pogut obtenir de manera gratuïta a la farmàcia. INFORMA: CLARA CEBALLOS.