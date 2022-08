00:51

1 de cada 3 refugis climàtics de Barcelona estan tancats durant el mes d'agost. L'Ajuntament ha augmentat fins a 200 els espais per a resguardar-se de la calor durant els mesos d'estiu, però les vacances han fet que molts centres cívics i biblioteques no estiguin oberts a la ciutadania.

Fins a 68 casals, escoles i biblioteques que funcionen com a refugis climàtics estan tancats tot l'agost: el mes més calorós de l'any. Això significa que dels 200 refugis disposats pel consistori només hi ha 133 oberts, 49 dels quals són parcs i jardins. El Raimundo s'ha dirigit a la biblioteca del Clot Josep Benet per llegir i estar fresc, però se l'ha trobat tancada.

Els refugis climàtics són espais de Barcelona als quals es pot accedir de manera gratuïta i refugiar-se de les pitjors hores del sol. Poden ser tan interiors, com biblioteques o casals, o espais exteriors, com els parcs amb espais verds i fonts | Guillem Vives