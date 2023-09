02:45

62 nenes i nens amb Transtorn de l'Espectre Autista (TEA) participen a Sitges en les activitats que organitza l'associació Més Que Surf

L'activitat es realitza des de fa 7 anys amb l'ajuda de 50 voluntaris durant 6 caps de setmana. Tan bon punt els infants arriben a la platja, s'asseuen en cercle i se saluden, mentre els monitors canten una cançó dient els noms de cadascun d'ells. Participen en jocs d'habilitats emocionals i després cada nen, acompanyat de dos monitors, entra a l'aigua amb la taula de surf.

Més Que Surf és una associació sense ànim de lucre que utilitza la pràctica esportiva sobre les onades com a eina terapèutica per ajudar nens i nenes. Qui va posar en marxa l'associació és Adrián Esteve, psicòleg infantil especialitzat en autisme, que des del primer moment va tenir clar que l'objectiu era facilitar a la persona un context adient per impulsar millores que impliquin canvis, com ara aprendre a esperar i cultivar la paciència.

És el cas de l'Ivan, que té 11 anys i des d'en fa 4 participa a Més Que Surf o dels tres fills de la Raquel Hernández: l'Enric d'11 anys, la Martina de 9 i el Roger de 5. Els tres tenen autisme i els dos petits han començat aquest any a anar a Més Que Surf, Per l'Enric, el gran, ja és el segon any i la Raquel explica que ara és més fàcil entrar a la dutxa.

Petits canvis com aquests poden semblar insignificants, però faciliten enormement la vida a aquestes famílies que, a més a més, han de fer front durant l'any a elevades despeses en teràpies com psicologia i logopèdia.

La campanya d'enguany de Més Que Surf s'acabarà el 21 d'octubre amb un concert al càmping el Garrofer de Sitges, que els ha cedit l'espai. L'objectiu del concert és acomiadar la temporada i poder recaptar fons que permetin ampliar les seves activitats per arribar a més gent. | MARGA ESPARZA