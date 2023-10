01:56

Tornen als escenaris amb una comèdia sobrenatural ambientada en la dècada dels 70

Feia 10 anys que les T de Teatre no treballaven plegades a escena. Ara ho fan amb la seva primera obra sobrenatural, una sàtira delirant, que com explica l'actriu Mamen Duch, han encarregat a l'argentí Mariano Tenconi. El món de la docència, l’essència del teatre i els records de la infantesa planen sobre l'argument de 'La dona fantasma' on 4 mestres han de conviure amb els fantasmes de 4 misterioses actrius assassinades abans que poguessin estrenar la seva obra.

13è espectacle de les T de Teatre, comèdia sobrenatual i al Romea, on diuen que plana des de fa anys pels seus camerinos el fantasma de l'actriu Margarida Xirgu, que no sabem si tindrà la temptació de prendre l'escena del Romea en aquesta obertura de Temporada. Ho podreu comprovar fins al 27 de novembre | INFORMA: Montse Soto