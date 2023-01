01:17

Els taxistes de Barcelona han col·lapsat aquest matí la Gran via per on només han pogut circular els autobusos. Una concentració per exigir a la Generalitat més contundència en el control de l'activitat dels VTC, tot i que per continuar negociant no faran la vaga anunciada per la setmana que ve | Climent Sabater