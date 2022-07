01:52

Aquesta tarda el Govern confirmarà que la taula de diàleg es farà demà al matí

Segons ha pogut saber Ràdio 4 el Govern català ja havia plantejat que la reunió se celebraria demà al matí a les 10, a falta de confirmació oficial i si no hi ha contratemps. Per què no hi ha hagut data fins ara? Els acords del contingut d'aquesta reunió encara s'està negociant. Hi participaran la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d'empresa, Roger Torrent, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Junts no hi participa.