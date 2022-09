Barcelona crea una targeta per oferir serveis gratuïts a més de 350.000 persones cuidadores

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous una iniciativa per oferir serveis gratuïts a les persones cuidadores a la ciutat. Es tracta de la Targeta Cuidadora i es concreta en recursos com canals d'informació personalitzats, suport emocional i psicològic telefònic o un horari tranquil als mercats els matins dels dimecres per fer la compra, entre altres. Els seus impulsors assenyalen que la iniciativa vol "facilitar" i "reconèixer" les tasques de cura, molt poc valorades i visibilitzades, i combatre el risc d'aïllament i la manca d'informació i suport que sovint pateixen les persones cuidadores. El consistori calcula que unes 355.000 persones podrien sol·licitar la targeta, ja siguin cuidadores familiars o professionals.