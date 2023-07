01:09

La Direcció del centre considera imprescindible la clausura de part de les instal·lacions per fer-hi tasques de manteniment durant l'estiu

Els treballadors i treballadores de l'Hospital de Bellvitge critiquen que el centre aprofiti l'estiu per tancar plantes. Els responsbles de l'equipament diuen que és per netejar i pintar, però la plantilla ho veu com una manera encoberta de justificar la manca de personal. De moment hi ha dues unitats tancades, però asseguren que al llarg de l'estiu es perdran fins a 200 llits, cosa que provocarà el col·lapse de les urgències. Per això reclamen la contractació immediata de més personal. | JUANFRA ÁLVAREZ