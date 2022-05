29:56

Suècia i Finlàndia presentaran demà dimecres de manera conjunta la seva sol·licitud d'adhesió a l'OTAN. Ho han confirmat en una roda de premsa des d'Estocolm el president finlandès i la primera ministra sueca, que ara busca contactar amb Turquia per a evitar el seu rebuig a l'ingrés a l'Aliança. Des de la Unió Europea han ratificat, de nou, el suport a l'ingrés de Suècia i Finlàndia a l'OTAN. Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea. Turquia, de la seva banda, argumenta que el seu veto a l'entrada és perquè aquests països nòrdics pressumptament recolzen a activistes del Kurdistan i a d'altres persones que ells consideren terroristes.

En paral·lel...i sobre el terreny...La batalla més sagnant de la guerra a Ucraïna ha acabat aquest dimarts a Mariupol, molts dies després que la ciutat hagi quedat destrossada. L'exèrcit ucraïnès finalment ha ordenat als combatents abandonar la fàbrica d'acer; rendició de centenars d'ells que han estat evacuats a territori controlat per Rússia a bord d'autobusos; ota l'emblema de guerra rus de la lletra "Z". Els evacuats durant la nit han estat transportats a territori rus on, segons les autoritats ucraïneses, aviat seran intercanviats per presoners russos. Tot i que algunes fonts russes parlen de jutjar-los com a terroristes.