El guardó ha reconegut aquest relat que combina realitat i ficció per a novel.lar l'amistat entre l'arquitecte Antoni Gaudí i el primer egiptòleg de l'estat Eduard Toda.

Ho fa partint d'un reportatge real que la mateixa periodista va publicar a la revista Sàpiens el 2016. Arran del qual, es va començar a protegir el paratge del Baix Camp anomenat com el Coll de la Desenrocada, en el que els historiadors locals reconeixen algunes de les inspiracions en la natura del genial Antoni Gaudí per a la creació d'elements arquitectònics com el mític drac del Parc Güell, la façana i les xemeneies de la Pedrera.

Un punt de partida per qui ha estat durant 15 anys, cap de redacció de la revista Sàpiens per a teixir aquesta novel·la entre la relació entre aquests dos personatges i amics d'adolescència als entorns de Reus, i on apareixen fragments de cartes reals, documents i articles personals | INFORMA: Montse Soto