Els socorristes de Barcelona convoquen una vaga indefinida per divendres

01:09

Els socorristes continuen rebent tard les nòmines i amb errors, i no passen les revisions dermatològiques obligatòries.

Els socorristes de les platges de Barcelona han convocat una vaga indefinida per aquest divendres. El passat 16 de maig van aturar una primera convocatòria de vaga amb el compromís de l'Ajuntament de Barcelona de canviar d'urgència la licitació del servei que l'hauria d'assumir una altra empresa per incompliment dels acords per part de l'actual.

Però aquests canvis no han arribat. Els socorristes continuen rebent tard les nòmines i amb errors, no passen les revisions dermatològiques obligatòries, a les dones socorristes no se'ls dona banyadors i falta personal | Marga Esparza