La situació de les persones sense llar no millora a l'estiu

01:04

Aquest any, Arrels ha atès més 1.600 persones, però només han pogut garantir allotjament al 15%.

La Fundació Arrels critica el tancament dels menjadors socials durant les vacances d'estiu i recorda que hi ha més de 1.200 persones vivint al carrer a Barcelona, segons dades del 15 de juny.

El nombre suposa 200 persones més que en el cens que van fer l'any passat. L'Anna Maria va ser una de les persones que es trobava en aquesta situació fins que va acceptar l'ajuda de l'associació. "Vull un sostre, un llit i un plat de menjar", això és el que li va portar a fer el pas, explica.

Aquest any, Arrels ha atès més 1.600 persones, però només han pogut garantir allotjament al 15%. El director, Ferran Busquets, critica que les administracions no estan posant l'habitatge públic a l'abast de les persones sense sostre i que el sistema d'albergs no funciona | Clara Ceballos