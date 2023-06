01:06

El cicle 'Sinèrgic' organitza tallers musicals per als reclusos del centre penitenciari de Puig de les Basses, que els serveixen de teràpia

Apropar la música a les persones que més ho necessiten. És l'objectiu del cicle 'Sinèrgic', una iniciativa que posa en contacte artistes coneguts en l'àmbit de la música amb pacients hospitalaris o reclusos. A presons com Puig de les Basses, els reclusos poden fer activitats musicals.

És un moment esperat per molts interns que viuen aquestes sessions de música com una teràpia que millora el seu benestar emocional i és útil per evadir-se durant una estona de la seva falta de llibertat. Aquesta iniciativa no només es fa a les presons, sinó també a hospitals i geriàtrics. | GEMMA ESTEBA