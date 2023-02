00:51

Des de l'entitat, alerten que el 90% dels diagnòstics es fan des del sector privat i s'insisteix en la necessitat de recursos per a la detecció i l'acompanyament

Aquest dissabte se celebra el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger, un tipus d'espectre autista que no desenvolupa discapacitats intel·lectuals però sí problemes a escala comunicativa. Afecta en com es comporta una persona, interactua i aprèn. Un dels reptes actuals és la destinació de recursos per a la detecció i acompanyament per part de la sanitat pública.

Des de l'Associació Asperger Catalunya alerten que el 90% dels diagnòstics es fan des del sector privat. L'entitat compta amb més de mil famílies que, a més de donar-se suport entre elles, tenen un equip de psicòlegs que els ofereixen acompanyament, entre d'altres.

La presidenta, Pilar Pérez, també mare de dos joves amb el trastorn, demana prioritzar el benestar d'aquest col·lectiu, també en l'àmbit laboral, on prega una major adaptació amb menys llum, menys soroll i més moments de pausa. | MARÍA GÓMEZ