01:26

Jornada d'aturades parcials i protestes convocades pels sindicats de mestres. Reclamen revertir les retallades i la retirada del calendari

Els mestres d'escoles i instituts han tornat a fer aquest dijous vaga parcial convocada per la plataforma unitària dels sindicats d'educació. Es tracta de la tercera aturada d'aquesta segona tongada de protestes, per reclamar el retorn de les retallades en inversió de fa 10 anys. Aquest matí els piquets informatius han fet concentracions i talls de trànsit, que han ocasionat importants retencions a diferents punts del territori com a la Gran Via de Barcelona, al seu pas per les Glòries.

Els sindicats han decidit mantenir la mobilització en considerar insuficient la nova proposta que els va fer arribar ahir tarda el Departament d'Educació en una reunió amb la mediació del Departament de Treball. Una proposta que com a principals novetats contempla una inversió d'uns 60 milions d'euros per a aquest mateix curs, que es destinarien al retorn dels sexennis al professorat amb caràcter no retroactiu i a millorar la inclusió a les escoles de màxima complexitat.

Per a Teresa Esperabé de CCOO, és un pas endavant però encara insuficient i per això faran una consulta a la seva militància. Confia que el Departament d'Educació millori aquesta darrera proposta i es pugui assolir un acord a la pròxima reunió, prevista per dimarts vinent, que eviti la vaga total del 9 de juny | Lourdes Gata