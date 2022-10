01:14

Les principals organitzacions sindicals es manifesten coincidint amb la Jornada Mundial del Treball Digne. Denuncien la pèrdua de poder adquisitiu dels assalariats

Els sindicats CCOO, UGT i USOC s'han mobilitzat aquest divendres per reclamar l'augment dels salaris en la línia de l'increment previst de la inflació. Coincidint amb la Jornada Mundial del Treball Digne, representants dels tres sindicats s'han concentrat davant la seu de la patronal Foment del Treball.

D'altra banda, aquest divendres CCOO i UGT han confirmat la convocatòria de vaga al sector del metall de la província de Barcelona els dies 27 i 28 d'octubre com a mesura de protesta per la decisió de la patronal de no incloure un increment de salaris al nou conveni col·lectiu.

Els sindicats reclamen un augment de retribucions que vagi en línia amb la pujada prevista de la inflació, de manera que els treballadors no perdin poder adquisitiu. Alhora critiquen que la patronal es resisteixi a apujar els salaris al·legant que no poden afrontar el cost que suposa mentre que els beneficis empresarials han augmentat un 18%.

El sector del metall de la província de Barcelona ocupa unes 160.000 persones que estan afectades per la redacció del conveni. Els dos sindicats també tenen convocada una altra vaga al mateix sector els dies 24 i 25 d'octubre a la província de Tarragona. | HÉCTOR MARÍN