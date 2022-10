01:34

Les paraules de Juan Mayorga pugen a la sala Tallers del TNC del 14 al 23 d'octubre amb 'Silencio', l'adaptació teatral del discurs que va escriure quan va entrar a la Reial Acadèmia Espanyola. L'obra, protagonitzada per Blanca Portillo, és un monòleg sobre el poder del silenci, però també un cant a la paraula i al teatre. "En un moment de molt de soroll, el silenci és entès com a lloc de reflexió, d'autocrítica, una manera de mirar el món. Si no hi ha silenci, no hi ha conversa interior i les paraules no tenen sentit", ha explicat Blanca Portillo en la roda de premsa de presentació de l'espectacle aquest dijous.