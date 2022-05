00:43

L'Agència de Salut Pública del Departament conjuntament amb Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària, impulsa un any més la Setmana Sense Fum sota el lema 'Deixa de fumar i començar a sumar'. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància per a la salut del fet de no iniciar-se o abandonar el consum de tabac, això com poder gaudir d'un ambient lliure de fum | Maria Huguet