Es tracta d'un sistema innovador per estalviar l'aigua del reg a través de sensors situats sota terra.

Ens situem a Girona per parlar d'un sistema innovador per estalviar l'aigua del reg a través de sensors situats sota terra, que han permès als productors de poma gironins saber la quantitat exacta d'aigua que necessita l'arbre per poder donar fruits. Un sistema que ha permès estalviar fins a un 30% de l'aigua de regadiu sense comprometre la collita | Gemma Esteba