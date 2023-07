00:54

Entitats a favor dels drets humans titllen de racista i xenòfoba la decisió de l'alcaldessa de Ripoll de lliurar a la policia nacional un migrant sense papers que dormia al carrer.

Nombroses entitats socials, com l'ONG Azahara, que treballa amb col·lectius d'origen divers titllen la decisió de l'Ajuntament de Ripoll de racista i alerten que això pot crear un precedent perillós.

A la piulada l'ajuntament informa que l'home sense papers és d'origen marroquí i que s'ha contactat amb la policia nacional perquè sigui expulsat. Tot plegat s'acompanya d'una foto d'ell dormint a terra. Orriols ho justifica per frenar la immigració il·legal.

La CUP ho considera inhumà i insta a fer una moció de censura per treure -diuen- l'extrema dreta de l'alcaldia. Un tràmit que, ara com ara, és impossible que prosperi per les diferències i la desconfiança que hi ha entre els partits de l'oposició | INFORMA: Gemma Esteba