El sindicat SEMAF alerta que més del 50% dels accidents per atropellament tenen lloc a Catalunya

01:41

La ubicació de la infraestructura en alguns trams podria ser algun dels motius que expliquen aquestes xifres

Des del sindicat SEMAF diuen que part dels motius que podrien explicar les altes xifres d'accidents podrien ser la ubicació de la infraestructura en alguns trams. També consideren necessàries campanyes per conscienciar a la població sobre el perill de travessar les vies i, sobretot, més vigilància quan al voltant hi ha previstos actes com festes o concerts.

Uns accidents que, a banda de les víctimes també afecten a nivell psicològic als maquinistes. Per això el protocol ja preveu ajuda als professionals que es veuen implicats en atropellaments | INFORMA: Marga Esparza