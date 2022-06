01:25

Els Mossos d'Esquadra mantenen obert un dispositiu de recerca d'altres implicats en un segrest en un hotel de la Gran Via de Barcelona.

Continua la recerca dels autors escapolits del segrest d'un home registrat a l'Hotel Palace de Barcelona. Els mossos treballen amb la hipòtesi que podria tractar-se d'un tema de drogues. Cap a dos quarts de nou de la nit d'aquest dijous el cos policial va rebre un avís a través del 112 que informava que hi podria haver una persona retinguda en una habitació de l'hotel. En un primer moment es va ordenar el desallotjament de l'hotel per buscar altres còmplices habitació per habitació, però aquesta recerca no va donar fruits.