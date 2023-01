01:15

Els professionals de l'educació han sortit als carrers per segon dia consecutiu. Han portat el seu malestar fins al departament d'Educació

Segon dia de la vaga de mestres, que segons el departament d'Educació, té un seguient minoritari, al voltant d'un 5%. Centenars de treballadors dels centres educatius han tallat des de mig matí la Via Augusta davant del Departament d’Esucació, on han demanat a crits la dimissió del conseller Josep González-Cambray. Un grup de manifestants ha ocupat el Consorci d'Eduació de Barcelona per protestar per la situació laboral i fer visible les seves protestes | Lourdes Gata