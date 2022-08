El sector lleter alerta d'un possible desabastiment dels supermercats

01:19

L'encariment dels costos de producció de la llet obliga les explotacions a destinar les vaques menys productives al sector carni per compensar les pèrdues.

L'encariment fins en un 50% dels costos de producció de la llet des de l'inici de l'estiu ha disparat els preus fins als 54 cèntims per litre. Les empreses envasadores només paguen 43 cèntims i, d'aquesta manera, obliguen a treballar a pèrdues als productors. Per compensar-ho moltes explotacions ramaderes es veuen obligades a destinar les vaques menys productives al sector carni per fer calaix. Des de principi d'any ja se n'han destinat prop de 2.000 més del que era habitual.

El responsable del sector lleter d'Unió de Pagesos a Girona, Marc Xifre, adverteix, a més, que per primera vegada des que la UE va fixar quotes, es produirà menys que l'any anterior i això obligarà a incrementar unes importacions que actualment representen el 30% del total. Xifre alerta del perill de desabastiment als supermercats per la reducció de la producció al conjunt d'Europa per culpa de la sequera.

A banda, es dona la paradoxa que els ramaders de la plana de Vic estan enviant prop de 100.000 litres de llet cada setmana a Itàlia, on els paguen un preu més alt que aquí | Joan Sisquella