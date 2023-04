02:14

Les escriptores i escriptors són un dels ingredients imprescindibles de qualsevol diada de Sant Jordi

Com és habitual, les trobades d'autores i autors per celebrar aquest Dia del Llibre han començat ben d'hora. Els guanyadors dels premis Sant Jordi, Josep Pla i Ramon Llull, Gemma Ruiz, Gemma Ventura i Andreu Claret, han estat dels més matiners a l'hora de posar-se a signar les seves obres. Es tracta d'una jornada maratoniana, que reuneix tradicionalment els autors en esmorzars literaris, com el del Palau de La Virreina, i posa en contacte els autors amb els lectors, que fan cues llarguíssimes per aconseguir una preuada signatura.

La coincidència del Sant Jordi en diumenge després d'anys de limitacions per la pandèmia ha superat les expectatives i va camí de ser històric. El centre de Barcelona s'ha omplert de gom a gom des de primera hora, amb milers les persones ocupant la 'superilla' literària de la capital catalana, que supera les 300 parades de llibres de l'any passat i repeteix i amplia ubicació, fins a Rambla i la part baixa del carrer Gran de Gràcia. | MONTSE SOTO