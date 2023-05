01:14

Una goma d'esborrar i aigua destil·lada calenta han permès conèixer el color original de la talla

Una goma d'esborrar i aigua destilada calenta. Són els dos ingredients que han permès descobrir que el Sant Crist de Lepant de la Catedral del Barcelona tal i com és. I és que fins ara es creia que era negre, d'un to fosc que fins i tot l'equiparava a la Moreneta. Així s'ha cregut durant més de 100 anys. Ara, però, s'ha descobert que el color era en realitat brutícia acumulada i que la peça sempre havia estat blanca.

L'estudi de la imatge, a banda de descobrir una radiant policromia tapada per una capa de fum, sutge i vernissos que tapava l'expressivitat de la cara i el realisme de les ferides, apunta que la imatge podria ser del segle XIII i no del XVI com es pensava fins ara. I que la negror data del segle XIX. El Sant Crist de Lepant és, després de la Moreneta, la imatge més venerada de Catalunya | INFORMA: Maria Huguet