01:26

Segons la Societat Espanyola de Contracepció, a Espanya gairebé 1 de cada 4 dones està en risc de patir un embaràs no desitjat

Amb motiu del Dia Mundial de l'Anticoncepció, farmacèutics i metges d'atenció primària denuncien que encara no hi ha un accés complet de les dones a les pastilles anticonceptives no hormonals. Demanen començar a dispensar-les a les farmàcies sense recepta.

Associacions estatals de Farmàcia familiar i metges d'Atenció Primària i de família destaquen les barreres que encara tenen algunes dones per comprar la píndola anticonceptiva sense estrògens... Entre elles, el preu i la necessitat de recepta.

Les organitzacions, que representen a 25.000 professionals, alerten que aquesta situació incideix en les persones joves i amb menors recursos i generen dificultats en l'accés ràpid a aquest tipus de píndoles. Una solució és que siguin els farmacèutics estan capacitats per informar i dispensar directament sense recepta aquest tipus d'anticonceptius, com ja es fa al Regne Unit. Tot i que les pastilles de només gestàgens no són les més comunes, la membre del grup de salut de la dona de SEFAC, Neus Caelles, defensa la seva efectivitat.



