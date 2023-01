01:38

Els sanitaris creuen que no hi ha una voluntat real de negociar.

El departament de Salut assegura que ja té data per asseure's a negociar amb els sanitaris, per tal d'arribar a un acord que desconvoqui la vaga que han convocat pels dies 25 i 26 de gener. No obstant això, els sanitaris no ho tenen clar, i creuen que mo hi ha una voluntat real de negociar | Joaquin Calvente