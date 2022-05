29:53

Rússia expulsa 27 treballadors de l'ambaixada espanyola a Moscou i del consolat a Sant Petersburg. Els ha donat 7 dies per abandonar el país. Es tracta de la represàlia de Moscou per l'ordre d'expulsió de 27 empleats de la legació russa a Espanya el 5 d'abril passat. Una acció recíproca i que, en principi, que no suposa la sortida de l'ambaixador d'Espanya de Rússia.

A banda, el president de Turquia Recep Tayip Erdogan continua insistint en defendre el veto a l'entrada de Suècia i Finlàndia a l'Aliança Atlàntica. Sobretot en el cas de Suècia, a qui acusa de recolzar pressumptament a "terroristes" del Kurdistan. Sembla doncs que l'escull principal continua sent Turquia, membre de l'OTAN, que bloqueja de moment la ràpida incorporació.

Sobre el terreny, Rússia celebren la caiguda de la planta de Mariupol i sobretot la captura de membres del batalló d'Azov. De fet el Tribunal Suprem ha de decidir la setmana que ve si es declara el grup Azov com a "organització terrorista".