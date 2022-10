00:46

Aquest matí s'han donat a conèixer els Premis Cruïlla, els guardons més veterans i prestigiosos de la literatura infantil i juvenil en català. El 32è Premi Gran Angular de Literatura Juvenil queda desert per no assolir la qualitat desitjada cap de les obres presentades i el 38è Premi Vaixell de Vapor de Literatura Infantil és per Roser Rimbau amb una història molt actual | Agnès Batlle