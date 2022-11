01:11

La reunió de la Mesa sectorial entre els sindicats i Educació ha acabat sense acord aquest dilluns. La trobada estava fixada en el marc de les negociacions sobre els punts que els van portar a les vagues del curs passat i que avui dia encara no s'han concretat. Segons ha explicat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió, el Departament no accepta ara com ara concretar ja per al curs vinent 2023-2024 alguna de les mesures que reclamen els sindicats. D'altra banda, Segura ha afirmat que la xifra sobre la ràtio d'alumnes per docent del sistema públic -que baixarà de 10 amb l'entrada dels 3.566 professionals al gener- és una dada "falsejada" | Lourdes Gata