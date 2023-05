00:43

Els pagesos han exposat la situació actual del camp i han demanat rapidesa en la gestió de les ajudes

Reunió aquest matí a Barcelona entre organitzacions agràries, plataforma del Gran Urgell, plataforma pagesos o conills, federació de cooperatives i també la patronal del sector amb membres de la Comissió Europea, i l'administració catalana i l'espanyola. Una trobada a tres bandes en què els pagesos afectats per la sequera han exposat la situació actual del camp i han demanat celeritat amb les ajudes.

Mentre les ajudes no arribin, els pagesos demanen també que es flexibilitzin els requisits d'algunes subvencions europees, com ara la PAC o la DUN. El pròxim dijous 8 de juny tenen previst reunir-se amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per demanar-los explicacions sobre on han anat a parar els hectòmetres d'aigua que hi havia a Oliana-Rialb | INFORMA: Joana Sendra