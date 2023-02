01:28

Pere Aragonès contesta la Moncloa des de Dublín que les "relacions no estan normalitzades" després de reunir-se amb el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, abans de marxar de viatge a Dublín, s’ha reunit amb el ministre de la Presidència, Fèlix Bolaños. Una trobada que pel govern espanyol constata la normalització de les relacions mentre que per la Generalitat és tot el contrari. Aragonès constata que "s'han fet uns primers passos, però aquí no ha acabat res. No s'ha acabat el conflicte polític amb Catalunya".

No s'han especificat les qüestions tractades a la reunió feta en secret tot i que sembla que s'hauria abordat, entre d'altres, la posició de l'advocacia de l'Estat pel que fa a Jové i Salvadó després que la Fiscalia mantingués la malversació agreujada. Aquest divendres el president català s'ha reunit amb les líders del Sinn Fein al Parlament irlandès i a Irlanda del Nord | INFORMA: Laura Herrero