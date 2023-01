Barcelona retira el pla d'usos de l'Eixample del ple per evitar perdre la votació

00:59

Finalment, s'ha eliminat de l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament de Barcelona, el pla d'usos de l'eixample.

Finalment, s'ha eliminat de l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament de Barcelona, el pla d'usos de l'eixample. Així, ho ha decidit in extremis la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, després d'un intens debat en què la proposta ha rebut una allau de crítiques per part de la resta de grups municipals, inclòs el PSC, soci de govern dels comuns i de la sonada queixa dels veïns presents durant la sessió. La proposta s'haurà de seguir negociant per tancar un acord abans de l'11 de març, quan venç la moratòria de llicències. INFORMA: ÀLEX CABRERA.