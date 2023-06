La indústria química de Tarragona assegura que no es veurà afectada per la reducció del consum d'aigua

La Generalitat pretén aplicar aquesta mesura a partir de la setmana vinent. En el cas de la Indústria seria d'un 25%

Més d'una cinquantena de municipis, la majoria del litoral de la costa Daurada, passaran a partir de dilluns a prealerta per sequera. A Tarragona, la indústria química és clau i ara es podria veure afectada per la reducció d'un 25¿% de l'ús de l'aigua. La patronal de les químiques assegura que les seves indústries usen aigua regenerada. Un projecte que van començar fa any i que es diu Aitasa, Aigües industrials de Tarragona.

Segons la química, la indústria de Tarragona ja està complint amb l'estalvi requerit i, per tant, ara per ara no ha d'aplicar mesures addicionals fruit de la situació d'alerta | INFORMA: Judit Huerta