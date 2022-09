01:10

Donen d'alta la jove rescatada aquesta matinada davant la costa de Barcelona després de passar-se 8 hores a la deriva davant la costa de la Barceloneta.

La noia havia sortit a nedar cap a les 8 del vespre a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta quan va ser arrossegada mar endins pels corrents. Segons fonts de Salvament Marítim els forts corrents marítims se l'haurien endut mar endins. Dues hores després, cap a les 10 de la nit, uns testimonis van donar la veu d'alarma en constatar que la noia tenia les pertinences a la sorra i, per tant, no havia tornat del mar.

Immediatament, es va activar un macrodispositiu de recerca encapçalat per salvament Marítim, la Guàrdia Civil, els Mossos i els Bombers de Barcelona, tant per mar com per aire. Això no obstant, a les dues de la matinada es va suspendre per la dificultat de localitzar-la sent negra nit.

Afortunadament, però dues hores més tard un vaixell mercant fondejat a mitja milla de la costa la va localitzar, la va rescatar i la van traslladar a port on va ser atesa pels serveis d'emergència i traslladada a l'Hospital del Mar.

Després de passar unes hores en observació i en comprovar que no tenia símptomes d'hipotèrmia ni cap altra lesió tot i haver estat 8 hores al mar sense ni tan sols un neoprè que la protegís del fred. Aquest matí ha rebut l'alta | SERGI BASSOLAS