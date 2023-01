Com és la vida diària a una escola de màxima complexitat?

03:30

Visitem l'institut-escola Trinitat Nova per veure com treballen i quins són els principals reptes que afronten de manera quotidiana

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu és l'encarregat de designar quins són els centres escolars que es poden considerar de màxima complexitat. Per fer-ho té en compte criteris com el capital educatiu i cultural dels progenitors, així com l'ocupació o la nacionalitat de procedència de l'alumnat.

Ens endinsem a un d'aquests centres, l'institut-escola Trinitat Nova de Barcelona per comprovar in-situ com fan la feina i les dificultats que troben. | MARÍA GÓMEZ