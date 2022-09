01:16

Aprofitant que avui és el dia Mundial del Turisme, diverses organitzacions reivindiquen la necessitat de canviar de model turístic a Barcelona.

Aprofitant que avui és el dia Mundial del Turisme, diverses organitzacions reivindiquen la necessitat de canviar de model turístic a Barcelona. Denuncien que després de la pandèmia, hi ha tornat el turisme massiu, perjudicial tant a l'àmbit social com ambiental.

Per això, reclamen una reducció de la mobilitat global i que es diversifiqui l'economia per acabar amb la dependència del sector turístic. Les entitats critiquen que les administracions subvencionin el sector econòmicament; i proposen reduir la quantitat d'hotels i augmentar la fiscalitat segons l'impacte ambiental de cada empresa. A més, reclamen una nova legislació laboral per protegir les persones que hi treballen.

Per tot plegat, tant l'Assemblea com altres organitzacions, sota el paraigua de la Xarxa de Ciutats del Sud d'Europa contra la Turistització, han convocat diverses manifestacions a ciutats com Barcelona, Venècia, Lisboa, Mallorca, Donostia o Córdoba per protestar contra la massificació turística | Anna Pujol