01:23

Els dos homes, de 54 i 56 anys, estaven desapareguts des de la tarda de dissabte.

Un equip francès de rescat confirmava ahir la mort dels dos excursionistes de Rubí al cim del Carlit. Els dos homes, de 54 i 56 anys, tenien una àmplia experiència en muntanya. Malauradament, van ser sorpresos per un temporal de neu. Havien sortit dissbte al matí amb la intenció de coronar el cim del Carlit, de 2.921 metres, i fer nit en una cabanya. El canvi de temps però els va enxampar sense temps a reacció

El refugi on havien de fet nit, en veure que no arrivaven, va donar la veu d'alarma. Les males condicions meteorològiques, nul·la visibilitat, temperatures de 25 graus sota zero i ratxes de vent de 100 quilòmetres per hora han dificultat les tasques de rescat. Es van haver de fer a peu ja que els helicòpters no van poder enlairar-se fins dilluns a la tarda. Rubí, localitat on vivien, ha decretat 3 dies de dol | INFORMA: Sergi Bassolas