La renovació del Port Olímpic s'ha accelerat dos anys a causa de la celebració de la Copa Amèrica de Vela.

La renovació del Port Olímpic s'ha accelerat 2 anys a causa de la celebració de la Copa Amèrica de Vela. Així que el nou disseny del Port estarà llest per l'estiu del 2024.

Estava previst que el nou Port Olímpic estigues acabat per l'any 2026. Però des que Barcelona s'ha convertit en la seu de la Copa Amèrica de l'any 2024, l'Ajuntament ha treballat per accelerar dos anys els treballs i reunir els 16 milions d'euros que cal per fer les inversions.

El nou Port Olímpic tindrà una nova estructura de parets envidrades, disposarà d'un nou accés des de la platja i millorarà els accessos des del passeig marítim. I el punt fort és l'oferta gastronòmica: que passarà dels 7 restaurants actuals fins als 11 restaurants i 3 botigues gastronòmiques | Guillem Vives