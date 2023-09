02:14

El lema d'enguany del Dia de les Persones Sordes reivindica el dret a comunicar-se en llengua de signes en diferents entorns i circumstàncies

La Federació de Persones Sordes de Catalunya denuncia manca d'accessibilitat a molts àmbits de la vida diària. Les queixes passen, en bona part, per l'incompliment de les lleis actuals per part de les administracions, i també per la manca d'ajudes i suport econòmic a persones i famílies. | JUANFRA ÁLVAREZ